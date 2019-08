È nata a San Giorgio sul Legnano nel 1963 ed è giudice costituzionale dal 2011: Marta Cartabia potrebbe essere la prima presidente del Consiglio donna in Italia e potrebbe presiedere il governo PD-M5S. Un nome che metterebbe d’accordo sia grillini che piddini e che non a caso viene indicato come frutto di un’idea del Quirinale, che evidentemente la conosce bene visto che Sergio Mattarella è stato presidente della Corte.

Marta Cartabia: chi è la possibile premier del nuovo governo

Oggi a chiamarla in causa è il Corriere della Sera nell’articolo di Tommaso Labbate: il suo nome sarebbe gradito anche al MoVimento 5 Stelle e rappresenterebbe una scelta di rottura per tanti motivi: perché è donna – è stata la terza donna a essere nominata alla Consulta, tra i più giovani e vicepresidente dal 2014 – e perché ha i titoli necessari per muoversi nell’alveo della Costituzione: dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Milano nel 1987, è stata Reaserch fellowship nella Michigan Law School, Ann Arbor. Nel 1993 ha conseguito il PhD nell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, con menzione della Commissione. Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Milano-Bicocca, è titolare del modulo Jean Monnet, Diritto costituzionale europeo, nell’Università di Milano-Bicocca. È componente del comitato di direzione della rivista Quaderni costituzionali e componente del FRALEX.

Cartabia, che era stata vicina a Comunione e Liberazione, sembrava dovesse diventare ministro di Carlo Cottarelli quando l’ex FMI era stato incaricato di un mandato esplorativo nel 2018 subito dopo il fallimento del primo tentativo di portare Giuseppe Conte a Palazzo Chigi a causa della scelta di Paolo Savona come ministro dell’Economia. Ha scritto, racconta il Corriere, un libro insieme a Luciano Violante, “Giustizia e Mito”,.

Marta Cartabia: possibile nuovo premier?

Racconta il Corriere che in un incontro nel carcere di San Vittore a Milano nel 2018, Cartabia ha spiegato ai detenuti l’inesauribilità dei valori della Carta Fondamentale: «Il fatto che voi percepiate una distanza tra le parole della Costituzione e la realtà non significa che quelle parole non siano vere, sono gli ideali a cui continuamente aspiriamo anche se la realtà li contraddice, a volte duramente. Come tutte le cose della vita, hanno un’attuazione inesauribile (…) Nelle questioni legate agli alti valori morali non è come nella scienza, nulla può mai essere dato per scontato, si fa un passo avanti e uno indietro».

Leggi anche: Salvini, Di Battista e Buffagni: i tre che vogliono ancora il governo Lega-M5S