La storia dell’account di Marione sospeso da Twitter

Il Leonardo da Vinci del MoVimento 5 Stelle, Mario Improta in arte Marione, non è più su Twitter. È successo pochi minuti fa quando in seguito ad alcune segnalazioni il social network ha deciso di sospendere l’account del vignettista a 5 Stelle per “abusive behaviour”. L’onestà forse non è ancora di moda ma da oggi è stato fatto un piccolo passo per poter far tornare di moda la buona educazione.

Perché Marione è stato sospeso da Twitter

Molti si sono accorti della scomparsa di Marione da Twitter che ha notificato che il suo account era stato sospeso. È solo grazie all’utente Attila (@AttilaAzureRive) che ha postato lo screenshot della notifica relativa ad una sua segnalazione per abusive behaviour. In buona sostanza Twitter ha riconosciuto che Marione ha violato le regole di condotta per aver messo in atto comportamenti molesti, di incitazione all’odio o di intimidazione nei confronti di altri utenti.

Anche il giornalista Carlo Gubitosa ha rivendicato «la sospensione dell’agit-prop pentastellato Marione come azione nonviolenta contro il discorso d’odio» postando lo screenshot della segnalazione a Twitter e di alcuni tweet di Marione che probabilmente hanno fatto scattare la sospensione dell’account.

Insomma, su Twitter non si è comportato bene, tanto da essere considerato molesto o addirittura poco rispettoso della libertà di espressione altrui. Chi l’avrebbe mai detto vero?

Twitter piange la scomparsa dell’account di Marione

La notizia è stata accolta con il prevedibile sconforto da parte degli utenti di Twitter che hanno già iniziato a listare a lutto i loro profili e che vanno in giro battendosi il petto contro l’orrida censura dei sovrani della Rete. Una cosa tipo questa insomma.

Oppure questa.

Hanno sospeso l’account di Marione. pic.twitter.com/Cx13YWy4Mj — Ramingo di Arnor (@RamingodiArnor) October 25, 2018

Ma anche questa non è male e ci aiuta a sopportare la mancanza della comicità di Marione.

E sì che giusto ieri l’eroe della comicità a 5 Stelle piagnucolava proprio su Twitter riguardo al fatto che nonostante una sua vignetta abbia raggiunto “oltre due milioni di persone” nessun quotidiano o magazine lo avesse cercato per una collaborazione.

Evidentemente, concludeva il campione di logica pentastellata (che sarà presto disciplina olimpica visto che non richiede la costruzione di stadi), «se non sei un vignettista “piddino” non vieni considerato». Poco male quindi che ora il suo account Twitter sia stato sospeso. Peccato solo che la pagina Facebook sia ancora pubblica.

