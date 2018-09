Maria Elena Boschi diventa avvocato aziendale

La deputata semplice Maria Elena Boschi ha ripreso la professione di avvocato, esperto di diritto societario, dopo quasi una legislatura al governo, ex ministro per le Riforme, madrina del referendum, sottosegretaria a Palazzo Chigi. Lo racconta oggi Carlo Tecce sul Fatto, facendoci sapere che la Boschi è entrata nello studio di Francesco Bonifazi dove lavora anche il fratello e comincia quindi a costruirsi un futuro in un certo senso lontana dalla politica:

Boschi ambisce al lauto mercato romano – aziende, consulenze, arbitrati –ma per adesso è ospite di parenti e amici a Firenze: lo studio legale si chiama “Bl”, fondato da Francesco Bonifazi, senatore renziano e tesoriere Pd; Federico Lovadina, capo di Toscana Energia, ex consigliere di Ferrovie; Emanuele Boschi, fratello di Maria Elena. Emanuele non va confuso con Pier Francesco, da sempre scorta dell’ex ministro in pubblico e, soprattutto, in apprezzate fotografie su Instagram fra aperitivi, escursioni e tramonti. Emanuele è un ex dipendente diBanca Etruria ai tempi di papà Pier Luigi, perciò defilato e riservato. Il profilo di Emanuele è assai denso, non è un collega di Bonifazi e Lovadina, ma un commercialista con “particolare competenze nel settore bancario”.