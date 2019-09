Maria Elena Boschi e i parlamentari PD pronti ad andare in Italia Viva

In un’intervista rilasciata oggi al Messaggero, Maria Elena Boschi pronostica altri approdi ad Italia Viva, il nuovo partito di Renzi, dal M5S, da Forza Italia e soprattutto dal Partito Democratico:

E colleghi di Forza Italia? Molti guardano a Italia Viva con grande interesse. «Vedremo. Che qualcuno sia a disagio con la svolta estremista di Salvini è vero. E tutto sommato comprensibile. I moderati non stanno con i sovranisti, questo è certo. Comunque è prematuro parlarne, abbiamo molti mesi davanti a noi».

Dal Pd qualcun altro vi seguirà? «Credo proprio di sì. Ancora qualche deputato, ancora qualche senatore. E poi soprattutto tanti sindaci. Ma i più arriveranno nel 2020, quando faremo il Big bang degli amministratori, come nel 2012. Del resto il clima è lo stesso, noi lo sentiamo».

«Nessuna campagna acquisti. Anzi abbiamo scoraggiato qualcuno che voleva venire a tutti i costi. Certo: se devono andare nella Lega o in Forza Italia e votare contro il governo meglio che stiano con noi».

I movimenti al centro dello schieramento politico sono la novità di questo inizio autunno. Quanto vale oggi un’area di centro distinta dalla destra e dalla coalizione rosso-gialla?

«Non so dire le percentuali. Vedo sondaggi che spaziano dal 3 al 7% per un partito ancora senza organizzazione, senza logo, senza iniziative. Ottimo, possiamo solo migliorare. Quello che forse non viene considerato è che Italia Viva sta raccogliendo migliaia di proposte, migliaia di contributi anche economici, migliaia di persone. Diciamo che la domanda c’è: a noi toccherà organizzare una proposta all’altezza di questa sfida. Io ci credo e sono molto ottimista, specie dopo questa prima settimana entusiasmante».