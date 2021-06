Indagata per false dichiarazioni l’ex pm del caso Pipitone. Lei replica: “Avrò dato fastidio a qualcuno”

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone è tornato di stretta attualità nelle ultime settimane. Segnalazioni, che non si sono mai rivelate veritiere, e trasmissioni televisive (ma Quarto Grado non potrà parlarne più dopo la diffida presentata da Piera Maggio) hanno dedicato ampio spazio – a 17 anni di distanza – a quel che è accaduto a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. E in questi ultimi giorni hanno fatto molto discutere le parole pronunciate da Maria Angioni, l’ex pm che indagò sulla sparizione della bambina. Ora, però, lei è stata indagata per “false dichiarazioni” a pubblico ministero.

Maria Angioni, l’ex pm del caso Pipitone indagata per false dichiarazioni

Il nome di Maria Angioni ha catalizzato l’attenzione mediatica delle ultime settimane sul caso della bambina scomparsa di Mazara del Vallo. Solo lo scorso 14 giugno, dal salotto Rai di “Storie Italiane“, l’ex pm di Marsala aveva detto di essere a conoscenza di un fatto: Denise Pipitone è viva, è sposata e ha una figlia. Notizie che, al momento, non sono state confermate e che provocarono anche la reazione della madre, Piera Maggio.

Ora, proprio basandosi sulle recenti dichiarazioni mediatiche e su quando dichiarato dalla stessa ex pm del caso alla Procura, contro di lei è stato aperto un fascicolo.

Un atto che, però, non ha sorpreso Maria Angioni che, anzi, è subito passata al contrattacco giocando d’anticipo: “Non mi sorprende, ma sono molto seccata, mi aspettavo di ricevere l’avviso di garanzia – ha detto l’ex pm del caso Pipitone ad AdnKronos -. Tanto è vero che prima di riceverlo ho presentato un esposto contro i pm. Quando ho parlato ho dato fastidio a qualcuno. Me lo aspettavo perfettamente. Quando la gente si chiedeva perché io non avessi parlato nei 17 anni prima. Perché è chiaro che una volta che ho parlato qualcuno si è infastidito e che ci sarebbe stata una reazione”.

(foto: da Chi l’ha Visto, RaiTre)