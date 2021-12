Mara Venier parla ma nessuno capisce cosa vuole dire: l’incomprensione a Telethon | VIDEO

Settanta secondi di Makumba. Domenica pomeriggio, nel corso della lunga diretta su RaiUno in occasione della raccolta fondi della maratona Telethon, c’è stata una fase di stallo in cui i vari personaggi presenti sul palco sembravano non parlare la stessa lingua. Una sorta di Torre di Babele che ha provocato imbarazzo nella conduttrice Mara Venier che si è trovata a fronteggiare una situazione di incomprensione che ha avuto dei risvolti comici.

Mara Venier e il pasticcio in studio sulla canzone di Carl Brave

La conduttrice era al fianco di Luca Cordero di Montezemolo e chiedeva che l’orchestra in studio – o la regia – suonasse in sottofondo uno dei tormentoni estivi che, nel suo ritornello, faceva: “Sale, sale, sale, sale su”. Si tratta del brano “Makumba”, cantato da Carl Brave e Noemi. E ha chiesto l’intervento di Paolo Belli che, evidentemente, non conosceva quella canzone, nonostante le radio – per tutta l’Estate – l’avessero trasmessa continuamente su tutte le frequenze.

Ed è lì che a salire è stato l’imbarazzo, perché nessuno (ma proprio nessuno) è riuscito a capire la richiesta fatta da Mara Venier. Perché prima Paolo Belli intona versi di un’altra canzone, poi dall’orchestra partono voci e musica. Sarà la canzone giusta? Ovviamente no. Anche il pubblico – e non solo quello da casa – partecipa in modo confuso e spaesato. Prima della sentenza finale della conduttrice: “Allora, diciamo che è questa. Ma non è questa”. Insomma, grande confusione in questi settanta secondi che sembravano essere infiniti, tra incomprensioni varie e richieste che non sono state capite da chi doveva capirle. Per fortuna, però, la raccolta fondi della maratona Telethon “sale, sale, sale, sale, sale, sale su”. Nonostante quel che è andato in onda, in diretta, su RaiUno.

(foto e video: da maratona Telethon, RaiUno)