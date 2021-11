Cade e sbatte la testa a terra: Mara Venier costretta a lasciare la diretta di “Domenica In” | VIDEO

Un incidente durante una pausa pubblicitaria, una storta alla caviglia e un bernoccolo sulla fronte. Per Mara Venier questo 2021 non è stato dei più positivi e anche domenica, in diretta, la sfortuna è tornata a colpirla. La conduttrice, infatti, è stata costretta a lasciare il timone della sua trasmissione – “Domenica In” – nelle mani di Pierpaolo Pretelli dopo essere inciampata e aver sbattuto il volto in terra. Ha provato in tutti i modi, con tenacia, a proseguire nel suo lavoro. Ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca.

“Io non mollo. Me devono abbattere!” Dopo una brutta caduta zia Mara continua a condurre Domenica In.

Mara Venier inciampa e sbatte la testa, costretta a lasciare la diretta

“Sono caduta, voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia, va tutto bene Nicola. Ho preso una botta al piede, una bella storta, una botta in testa, sono caduta di faccia con gli occhiali Non me la sento di continuare, la botta è stata molto forte. Vai avanti tu Pierpaolo, ce la fai?”, ha detto Mara Venier al rientro dalla pubblicità, presentandosi con una caviglia fasciata e una borsa del ghiaccio sulla fronte.

Nel frattempo, uno scosso Pretelli aveva provato a spiegare ai telespettatori quanto accaduto: “Mi trovo in una situazione strana, sono un po’ scosso. C’è stato un piccolo incidente per Mara, speriamo che si risolva tutto al più presto. Nulla di grave, è scivolata ma ritorna presto”. Un ritorno repentino davanti alle telecamere. Nonostante l’incidente, infatti, Mara Venier ha provato a tirare fuori la sua scorza veneta e cercando di avanti la sua trasmissione, intervistando Memo Remigi. Poi, però, alla fine dell’intervista ha salutato tutti e ha fatto ritorno a casa.

Non è mancato l’affetto del pubblico che Mara Venier ha voluto ringraziare pubblicando sui social un selfie per rassicurare tutto. In primo piano un bernoccolo sulla fronte accompagnato da un messaggio: “Poteva andare peggio, ma sto bene”.

