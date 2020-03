La mappa di Giletti sul Coronavirus che mostra tutta l’Italia come zona rossa

Ieri Massimo Giletti a Non è l’Arena ha mostrato una mappa sul Coronavirus in rosso che mostra tutte le regioni italiane in cui sono stati registrati casi di COVID-19. La mappa è evidentemente terroristica anche perché attualmente le zone dell’Italia considerate “rosse” sono solo quelle degli 11 comuni chiusi nelle regioni-cluster (Lombardia e Veneto, più l’Emilia Romagna), oltre a Savona e Pesaro-Urbino, inserita dal governo perché confinante con la regione guidata da Stefano Bonaccini.

La zona rossa — ovvero i dieci comuni lombardi individuati come focolaio dell’epidemia, più il veneto Vo’ — è quella in cui restano in vigore le restrizioni più pesanti: dalla quarantena al divieto di allontanamento, dallo stop a manifestazioni ed eventi fino alla chiusura di scuole, attività commerciali e servizi pubblici. La zona gialla che interessa tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto) e due province (Savona e Pesaro-Urbino), imponendo grossi vincoli: oltre a limitare l’accesso a funivie e cabinovie, consentendo la presenza solo per «un terzo della capienza», le scuole non riprenderanno fino all’8 marzo (come stabilito pure dal Friuli Venezia Giulia); chiese e musei potranno restare aperti a patto di evitare «assembramenti», contingentando gli ingressi; ristoranti e bar serviranno solo «i posti a sedere», rispettando la distanza di «almeno un metro» fra avventori, regola che vale anche per i negozi; per riunioni e incontri dovrà essere privilegiato il collegamento da remoto. Con ulteriori specifiche per quattro province — Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona — dove sabato e domenica verranno chiusi supermercati e centri commerciali. E in Lombardia e nella provincia di Piacenza anche palestre, centri sportivi, piscine.

Intanto quella di ieri è stata la peggior giornata finora sul fronte dell’epidemia: i nuovi contagiati sono stati 566 con una crescita in un giorno solo del 50,2%. I contagiati sono 1.570 ma considerando anche morti (41) e guariti (83) in un giorno solo siamo passati da 1.128 casi (sabato sera) a quota 1.694(domenica sera). Per capire meglio la situazione ieri in tutta la Cina -con 1,4 miliardi di abitanti ma dove l’epidemia si sta fermando – sono stati registrati 573 casi mentre in Corea del Sud (51 milioni di abitanti) i nuovi contagiati sono stati 586.

Foto copertina da: twitter