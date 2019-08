Macron, Salvini e Di Maio vero perdente della crisi

Emmanuel Macron parla della crisi di governo in Italia e punta il dito su Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In una serie di dichiarazioni rilasciate alla stampa ieri e riportate oggi da Anais Ginori su Repubblica il presidente della Republique durante un lungo incontro con l’Association Presse Présidentielle dice la sua su quanto sta accadendo a Roma, partendo dal Capitano: «La lezione che ci viene dall’Italia è una sola: quando ci si allea con l’estrema destra alla fine è l’estrema destra che vince». E poi specifica nel merito:

«Faccio una semplice constatazione — argomenta Macron — chi era in testa nelle ultime elezioni politiche? Il Movimento 5 Stelle che poi ha deciso di governare con Salvini. E ora chi è il grande perdente dell’ultima sequenza? Di Maio». Il leader della Lega non è indebolito dall’attuale crisi politica? «Forse, me lo auguro», ribatte il presidente francese. «Ma pensare che allearsi con l’estrema destra sia un modo di reinventare la politica non funziona. Lo vediamo altrove, non funziona mai». Il breve flirt di Di Maio con il movimento dei gilet gialli ha lasciato tracce all’Eliseo.