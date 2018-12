Macron imbecille? Fitoussi smentisce

Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato un’intervista all’economista Jean-Paul Fitoussi che demolisce l’azione di Emmanuel Macron all’Eliseo. In particolare nel colloquio con Antonello Caporale l’economista definisce Macron “imbecille” all’inizio del discorso, quando l’intervistatore gli chiede un aggettivo per qualificarlo.

La Francia è sconvolta dalla protesta dei gilet gialli e il presidente francese dovrebbe parlare stasera, dopo tanto silenzio.

La marcia indietro a Parigi è arrivata “troppo tardi”, secondo Fitoussi. Che proprio oggi però smentisce di aver definito “imbecille” Macron con una lettera pubblicata dal Fatto, che conferma tutto:

Caro direttore,

è con profondo rammarico che le scrivo per chiederle di rettificare titolo e contenuto di una intervista pubblicata sul Fatto e ripresa qualche ora fa sul sito dell’HuffPost Italia , in cui si sostiene che io abbia definito il presidente francese Emmanuel Macron come “un imbecille”. Non è il mio pensiero e, tra l’altro, non sono solito usare insulti per definire chicchessia. Il termine “imbecille” non è stato dame mai pronunciato, né in riferimento a Macron né in riferimento ad altri. Le chiedo quindi cortesemente di provvedere a una immediata rettifica e la ringrazio per la cortese attenzione. Distinti saluti.