La prima uscita pubblica di Macron dopo la rielezione non è andata benissimo | VIDEO

Poteva andare decisamente meglio e, invece, si è conclusa (anzi, non è neanche iniziata) con un minestrone. La prima uscita ufficiale dell’appena rieletto Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron è stata condizionata da un lancio di pomodori nei suoi confronti. Il tutto è accaduto questa mattina, tra le bancarelle del mercato di Cergy-Pontoise, in Val d’Oise (nella periferia Nord-Ovest di Parigi). Queste le immagini delle telecamere presenti sul posto per riprendere questa visita finita malissimo.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

Macron accolto da un lancio di pomodori al mercato

Le immagini sono state immortalate dell’emittente Bfmtv che ha mostrato l’arrivo di Macron al mercato di Cergy-Pontoise. Dopo aver stretto la mano ad alcuni abitanti del quartiere, è scattato l’allarme: alcuni pomodori lanciati da qualche contestatore, sono piovuti addosso al Presidente della Repubblica francese. Gesti che hanno costretto i bodyguard a intervenire per metterlo a riparo sotto un ombrello nero.

Un lancio di pomodori figlio di una vera e propria contestazione. Perché se le immagini mostrano una folla felice di vedere lì il rieletto Presidente francese, c’è un dato che mostra il malcontento di parte della popolazione per questa rielezione: non è un caso, infatti, che i quartieri più poveri (soprattutto quelli intorno a Parigi) ci sia stato un altissimo livello di astensione dal voto. Ed è proprio in quelle zone che, fin dal primo turno (prima del ballottaggio) molti cittadini avevano deciso di dare il proprio voto agli altri candidati. Non solo Marine Le Pen, ma anche Jean-Luc Mélenchon. Insomma, l’appena rieletto Presidente francese ha visto piovere sulla sua testa quei pomodori simbolo della contestazione. E lui, poco dopo essersi allontanato dal quel mercato, ha commentato così l’accaduto:

“Sono io il depositario di queste collere. Voglio che tutti lavorino insieme per trovare delle soluzioni”.

(foto e video: da Bfmtv)