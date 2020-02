Ma Salvini ha pagato i diritti della musica strappalacrime nel suo video?

Giovedì vi abbiamo raccontato della musica strappalacrime che Matteo Salvini ha aggiunto al video del suo intervento in Senato nello spezzone in cui parla dei suoi figli. Ieri a Propaganda Live si sono fatti una domanda: ma il Capitano li ha pagati i diritti all’autore del brano? A scrivere il pezzo è stato Jeick Walker: si chiama One Step Closer, è stato pubblicato il 28 gennaio 2019 e può essere acquistato su iTunes)

Ovviamente Zoro & Co. lo hanno avvertito su Twitter e lui non ha perso tempo a farsi sentire. Prima chiedendo conto dell’accaduto all’account del Capitano su Twitter:

Poi lanciando un messaggio di pace:

E infine lanciando un segnale ben preciso:

Il video di Salvini è tuttavia ancora online su Facebook e su Twitter. Staremo a vedere come finisce.

Leggi anche: La musica strappalacrime che Salvini ha fatto aggiungere al video in cui parla dei figli