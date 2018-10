Così il M5S regala voti alla Lega: il caso Trentino

Rinaldo Vignali dell’Istituto Cattaneo sul Corriere della Sera oggi fa un’analisi del voto in Trentino Alto Adige dalla quale si evince che l’elettorato grillino, “disperso” alle provinciali dopo un buon risultato alle politiche, si è spostato in maggioranza verso il centrodestra e la Lega, a dimostrazione di una vicinanza ideologica tra i due elettorati:

Il fuoriuscito Paul Köllensperger, la sorpresa di Bolzano, ha attinto poco dal suo ex partito: più della metà dei suoi elettori proviene dalla Svp. Granitica è la fedeltà leghista, più disorientato è chi alle politiche scelse FI: molti non votano. E il Pd? Si conferma isolato. Limita i danni rispetto all’astensione ma perde in varie direzioni e non recupera chi lo aveva abbandonato per i cinque stelle (il flusso è nullo): tra questi due partiti c’è un muro.