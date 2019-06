Così il M5S nega a Virginia Raggi 10 milioni per gli Europei

Virginia Raggi chiede al governo 10 milioni di euro per gli Europei 2020, visto che quattro partite, tra cui quella inaugurale, si svolgeranno a Roma. Ma il governo Lega-M5S dice no. La piccola storia di boicottaggio interno grillino è raccontata oggi dal Fatto Quotidiano:

Per questo i sottosegretari Giorgetti e Valente avevano individuato la soluzione del commissario straordinario, come per le Universiadi a Napoli: una figura a titolo gratuito, magari interna all’amministrazione, per fare da stazione appaltante e ridurre i termini delle gare.

Il Comune ha chiesto al governo circa 10 milioni: dopo una serie di contatti infruttuosi col precedente esecutivo Pd e una lettera a Giorgetti, adesso le risorse sono in arrivo. Nelle trattativa però si sono persi mesi, c’è il rischio di non farcela coi tempi della burocrazia capitolina.

La proposta inserita nel dl Crescita però è saltata. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile, anche il ricorso presentato dal M5S è stato respinto. La bocciatura porta una firma pesante: il leghista Borghi forse no, ma la 5stelle Ruocco avrebbe dovuto essere un’alleata, in teoria. In realtà in Campidoglio ricordano bene i duri attacchi della deputata alla sindaca nei momenti più difficili della sua gestione: qualcuno sospetta che non si tratti solo di una questione tecnica, ma politica.

In un caso o nell’altro, per la Raggi è un problema: il commissario serve, all’orizzonte non ci sono altri provvedimenti dopo il Dl Crescita. E il tempo passa. Non resta che sperare nell’ultimo ricorso alla presidenza della Camera. Cioè a Roberto Fico, altro 5stelle che con la sindaca non è stato tenero. Al calcio d’inizio manca poco.