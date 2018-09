«M5S? Sono ignoranti»

Il Messaggero racconta oggi che nelle more del decreto Genova è spuntata anche l’esclamazione del Ragioniere dello Stato Daniele Franco, dopo la vicenda delle coperture mancanti al provvedimento:

Un clima di confusione che sul decreto per Genova fa registrare l’ennesimo scontro tra Mef e palazzo Chigi. Una tensione che non risparmia la Ragioneria generale dello Stato che si è vista recapitare un testo non con coperture giuste o sbagliate, ma con gli spazi bianchi laddove andava indicato dove prendere le risorse. Dimenticanza o insipienza, forse.

Raccontano però che nella reazione del Ragioniere generale Daniele Franco, «sono degli ignoranti», si sono ritrovati anche molti autorevoli esponenti della maggioranza. Perché “colui che ignora” che la Ragioneria non è un bancomat di Stato, è facile che venga investito dalle critiche Resta il fatto che la Ragioneria, anche se non sarebbe suo compito, ha suggerito al ministero delle Infrastrutture e a palazzo Chigi dove trovare le risorse che servono per aiutare i genovesi e per ricostruire il ponte.