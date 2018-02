La meravigliosa risposta dei grillini sul programma «copiato» del M5S

“Evidentemente l’analfabetismo funzionale e logico colpisce proprio tutti. Si capisce bene che le parti che secondo loro sono copiate, e che sono chiaramente riportate, sono le parti analitiche. Traduciamo: di analisi dei dati e di studi di enti terzi. Certo che le abbiamo prese dai dossier e dagli studi scientifici, anche di esperti con i quali in questi 5 anni abbiamo sempre collaborato. Ci mancherebbe altro. Il M5S studia, approfondisce e attinge da fonti scientifiche terze che riporta nelle versioni complete del programma“: dopo la pubblicazione di un articolo sul Post in cui si facevano notare le parti copincollate del programma del MoVimento 5 Stelle questa è stata la replica dei grillini in una nota affidata alle agenzie di stampa ma non pubblicata né sui canali social né su Il Blog delle Stelle. E se ne comprende perfettamente il motivo, visto che la risposta è un misto di “e allora le foibe?” e curiose amenità. Ad esempio questa citazione:

…è ripresa da Wikipedia, che non appartiene a nessuna delle categorie elencate dai grillini.

Il punto però è un altro: ovvero che in nessun punto del programma del MoVimento 5 Stelle è rispettato il principio che distingue il plagio dalla citazione: l’esplicitazione della fonte. Quelle frasi, che sono una semplice definizione dell’AGEA, sono state invece copiate pari pari dall’originale senza specificare da dove fossero state prese. E questo vale per tutte le “citazioni” elencate nell’articolo del Post. E che dire, ad esempio, di questa sezione sul verde e sul particolato che invece è copiata da Repubblica.it?

Anche il quotidiano di Calabresi ieri preso a male parole per il caso di Cristina Belotti è una fonte scientifica? Ancora, questa sezione sulla rete e sulla banda ultralarga è tratta dal sito di Telecom.

Anche qui stiamo parlando di una fonte scientifica? La risposta del M5S, così furba e imbarazzata, dimostra soltanto una cosa: che all’ufficio stampa & comunciazione, come spesso succede, non hanno capito la domanda.

Foto copertina da: Il Post