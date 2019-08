Luigi Di Maio, la metamorfosi dell’attaccapanni

È la metamorfosi dell’attaccapanni. Mattia Feltri oggi su La Stampa verga un ritratto a tinte forti di Luigi Di Maio, raccontando come i suoi capricci odierni per un posto di peso nel governo, osteggiati dagli eletti M5S che lo vorrebbero fuori, sono il risultato di un tentativo di raccattare il raccattabile nella trattativa con il Partito Democratico

Nicola Zingaretti, che passa di vertice in vertice levandosi e rimettendosi la giacca, mentre lui, Di Maio, affina l’abbronzatura con l’ostentata noncuranza del più forte. E quando gli ricapita? Sì è fatto quattordici mesi da pecora, si gusta quattordici giorni da leone – il bell’inganno dell’orsacchiotto – fa i capricci come Napoleone a Borodino, e dopo un capriccio ce n’è un altro, e Zingaretti dice no, questo no e va bene sì, e poi di nuovo no e va bene sì.

Tutto quanto, però, a prima vista. Perché è soltanto un gioco dei mimi, se qualche cosa di epocale resterà dei tempi gialloverdi è il sovvertimento disincantato delle fondamenta del pensiero, per cui il nuovo discorso sul metodo dopo Di Maio prevede che non si pensi dunque si è.