Luigi Di Maio fuori dal Movimento 5 stelle? L’atto di sfiducia al ministro è sempre più vicino

Cacciare Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle. Sembra essere proprio questo il desiderio nascosto (neanche tanto in realtà) di Giuseppe Conte. Le tensioni tra i due sono veramente a cinque stelle. Lo strappo è quasi irreparabile. A confermarlo sono anche le parole di Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S, in un’intervista alla Stampa: “Siamo a un punto di non ritorno: Luigi Di Maio ha pianificato la sua uscita dal Movimento Cinquestelle”.

Luigi Di Maio fuori dal Movimento 5 stelle

Il Consiglio nazionale grillino si dovrebbe riunire oggi per mettere a punto l’isolamento del ministro degli Esteri: “La sua posizione non coincide più con quella dei Cinque stelle”. Questa la motivazione. Di Maio sarebbe pronto a “portare in dote a un nuovo progetto politico i consensi che sta facendo perdere a noi”, dice ancora Gubitosa. “C’è un nuovo corso che sta cercando di rifondare il Movimento. Conte ha avuto il consenso del 95% degli iscritti, ma evidentemente c’è qualcuno che, abituato a fare il capo politico quando era il solo a decidere, non riesce ad accettare che oggi il Movimento abbia una struttura democratica e dei luoghi in cui vengono condivise le line”. E poi: “Dato che reputo Di Maio una persona intelligente, io penso che stia demolendo di proposito il Movimento per poi portare in dote a un nuovo progetto politico le percentuali che sta facendo perdere al Movimento. Purtroppo questa è l’unica cosa che si evince dal suo comportamento” e conclude: “Credo che Di Maio abbia pianificato la sua uscita, altrimenti non si spiegherebbero tutte queste falsità sul Movimento”. Se non si verificherà l’uscita dell’ex capo dei 5 stelle, potrebbe comunque essere pronto un duro atto di sfiducia da parte del Movimento.