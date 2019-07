Luigi Di Maio e la falsa foto del Ponte Morandi

Ieri Luigi Di Maio ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che prometteva di “dire tutto” sul crollo del Ponte Morandi, con tanto di foto che mostravano i piloni ammalorati e così via.

La pagina Facebook Ingegneria e Dintorni si è però accorta che all’interno del video si mostra una foto che viene spacciata per quella del Ponte Morandi ma in realtà è uno scatto del ponte di Ripafratta fatta dal gestore della pagina:

La pagina di Luigi Di Maio ha pubblicato oggi un video sul ponte Morandi dove una delle foto non è del ponte Morandi ma è una foto del ponte di Ripafratta scattata personalmente da me. Tra tutte è la foto che risulta essere più scioccante in quanto il ponte è estremamente degradato (non a caso è chiuso da anni). Questa foto era stata già usata subito dopo il crollo per creare fake news che hanno girato in lungo e largo sul web.