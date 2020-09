Lorenzoni, positivo al Coronavirus, sviene in diretta Facebook

Il candidato alla regione Veneto del centro sinistra Arturo Lorenzoni, che è in isolamento dopo essere risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus, ha avuto un malore in diretta Facebook

Arturo Lorenzoni, che è in isolamento dopo essere risultato positivo al test del tampone per il Coronavirus, ha avuto un malore in diretta Facebook: il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra si era collegato con il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e il candidato sindaco di venezia Pierpaolo Baretta. Il collegamento video con Lorenzoni, che parlava da casa, è stato interrotto, e l’esponente politico è stato soccorso dai familiari in casa, riprendendosi poco dopo. Lo staff ha poi spiegato che il mancamento è stato causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso, e in via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti, che erano già previsti per domani.

Era stato sempre attraverso i social che due giorni fa Lorenzoni aveva annunciato “Sono risultato positivo al tampone fatto questa mattina”. “Sto bene, continuerò la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza – aggiunge -. Cautelativamente devo stare a casa. Come richiesto dalle autorità sanitarie, invito tutte le persone che mi hanno incontrato nell’arco degli ultimi 5 giorni a rivolgersi agli uffici delle rispettive aziende sanitarie per sottoporsi a tampone”, aveva spiegato. Il candidato alla regione Veneto del centro sinistra aveva quale linea di febbre e si sentiva un po’ stanco.