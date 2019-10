Lo scazzo tra Marco Travaglio e Gregorio De Falco sulla TAV

Gregorio De Falco e Marco Travaglio litigano nella rubrica delle lettere del Fatto sulla TAV. Nei giorni scorsi il direttore se l’era presa con il senatore notando che aveva votato sì alla mozione sulla TAV e il capitano ha voluto difendere la sua scelta con una lettera al quotidiano:

Egregio Direttore,

ho aderito al Movimento 5 Stelle, che mi ha cercato e si è presentato sotto le mentite spoglie di un’entità politica democratica che faceva vanto di principi solidaristici e di tutela ambientale. “Nessuno rimanga indietro” e “uno vale uno” non dovevano essere solo slogan ma principi che son, invece, stati traditi dai vertici del Movimento. Ho condiviso i principi, non tutte le posizioni del Movimento; in particolare, non condivido l’assetto verticistico e oligarchico del Movimento 5Stelle 2017,di cui solo ora tutti, attivisti e portavoce, sembrano accorgersi, oltre all’assoluta mancanza di ogni possibilità di dialogo e discussione, impossibilità che ha portato alla mia espulsione. (…)

Per quel che riguarda la questione della Mozione Tav, non posso non osservare che la Mozione presentata dal Movimento in Senato ad agosto, oltre a non essere esplicitamente rivolta al Governo, è un capolavoro d’ipocrisia, dato che era ben chiaro che su quel punto il Movimento era minoranza, e la scelta di proseguire l’opera era stata confermata dal Presidente del Consiglio Conte, senza che il Movimento avesse deciso azioni politiche reali per opporsi. Di cosa si sta, quindi, parlando? Questi sono solo i fatti, non altro. Saluti.