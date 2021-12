“Ha sbagliato numero”: la gaffe per gli auguri in diretta di Luciana Littizzetto a Maria De Filippi | VIDEO

Il numero di telefono sembrava essere quello giusto, ma dall’altra parta della cornetta non c’era la conduttrice

“Pronto, Maria?”. “No, ha sbagliato numero”. È finito in maniera tragicamente comica il tentativo di Luciana Littizzetto di fare gli auguri a Maria De Filippi in diretta televisiva. Ieri, domenica 5 dicembre, la famosa conduttrice televisiva – e moglie di Maurizio Costanzo – ha festeggiato i suoi 60 anni. Tantissimi gli auguri ricevuti sui social, anche da personaggi del mondo dello spettacolo. Ma il tentativo dell’attrice comica piemontese è finito malissimo.

“Ha sbagliato numero!”@lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF 😂 pic.twitter.com/8bId0dKNWb — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) December 5, 2021

Littizzetto De Filippi, la telefonata per gli auguri al numero sbagliato

Alla fine, però, il risultato è stato quello di una gag comica ben riuscita. Dopo qualche squillo andato a vuoto, dall’altra parte della “cornetta” risponde una voce maschile che, ovviamente, non è quella di Maria De Filippi. E alla domanda di Luciana Littizzetto “pronto, Maria”, l’uomo replica seccamente: “Eh no, ha sbagliato numero”. Grasse risate nello studio di “Che Tempo Che Fa” (su RaiTre), con l’attrice piemontese che non si capacita del fatto di aver sbagliato numero.

Probabilmente, però, il tutto era uno scherzo ai danni di Luciana Littizzetto. Perché Fabio Fazio risponde con un “ma era ovvio, ma era ovvio”, mentre dallo studio si alzano le risate. E poco prima la stessa attrice si era presentata in studio con un mazzo di rose bianche proprio per Maria De Filippi: “Questi fiori sono per te Mary. Tutti noi di Che tempo che fa ti facciamo tanti auguri. Altri sessanta di questi giorni. Ti vogliamo tanti bene Mary. Ciao!”.

Poi il tentativo di quella telefonata, andato male. Ma c’è una spiegazione. La stessa Luciana Littizzetto, prima della fine del suo intervento in diretta, ha spiegato come Maria De Filippi sia solita cambiare continuamente numero di telefono. E lei ne ha ben cinque registrati nella sua rubrica telefonica.

(foto e video: da Che Tempo Che Fa, RaiTre)