Lei è un volto noto della Rai e, in particolare, del terzo canale della televisione pubblica. E proprio da quegli schermi, nel corso della puntata di “Che tempo che Fa”, è arrivato un “consiglio” – utilizzando la classica ironia – rivolto al rapper di Rozzano. Luciana Littizzetto a Fedez spiega che il copione non doveva essere mai consegnato, nonostante le richieste. E lo paragona alle mutande, che non si danno mai a nessuno. Insomma, anche in casa Rai ci sono alcune voci fuori dal coro – come già accaduto con il vice-direttore di Rai3 3 conduttore di Report, Sigfrido Ranucci – sul caso che sta condizionando e catalizzando l’attenzione mediatica.

Littizzetto a Fedez: “Il copione è come le mutande, non si dà”

“Se mi chiedi il copione, non te lo do”. Inizia così la gag di Luciana Littizzetto con Fabio Fazio. Il conduttore, restando al gioco, sottolinea di non averle mai chiesto una copia del “copione” prima di andare in onda. Ed è proprio lì che l’attrice comica torinese dà il suo suggerimento a Fedez: “Io non l’ho mai dato a nessuno. Il copione, Fedez, è come le mutande. Non si da. È come se ti dicessero ‘Posso avere le tue mutande?’. La risposta è no”.

Insomma, anche Che Tempo che Fa, programma di punta delle domenica sera di Rai3, ha preso posizione – in modo ironico – sul caso mediatico che va avanti dal tardo pomeriggio di sabato 1° maggio, poco prima dell’esibizioni di Fedez dal palco esterno dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, sede – per via dell’emergenza Covid – del tradizionale concertone del giorno della Festa dei Lavoratori. Il tutto in attesa di chiarimenti su tutto quel che è successo.

(foto e video: da Che Tempo che Fa, Rai3)