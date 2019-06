Si chiamerà L’Italia in crescita il logo del nuovo movimento di Toti e il Secolo XIX annuncia oggi che il marchio è già stato registrato da un deputato lombardo, Stefano Benigni, che con Alessandro Sorte e Claudio Pedrazzini rappresentano il “tridente” di parlamentari lombardi vicinissimi a Toti e pronti a seguirlo anche oltre l’assemblea al Brancaccio.

Il lavoro di tessitura politica in vista del 6 luglio non si ferma. Anzi, ieri Toti ha incassato l’adesione di una fetta consistente del gruppo consiliare forzista in Regione Lazio. A sposare la linea del governatore ligure sono stati anche i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma, Pasquale Ciacciarelli, Adriano Palozzi e Mario Abbruzzese, che hanno fondato un “Laboratorio Lazio” e ieri hanno spiegato che aderiranno all’assemblea del Brancaccio perché «condividiamo molti principi di Toti, siamo convinti che sia la strada giusta per rinascere».