L’ISEE precompilato dal 2020

L’Isee precompilato dovrebbe arrivare dal 2020. Il modulo che le famiglie devono presentare per ottenere le prestazioni sociali (assegni per la maternità, bonus famiglia e ticket sanitari ridotti) e le agevolazioni fiscali su asili, università, mensa e trasporti e, dallo scorso marzo, il reddito di cittadinanza, cambia: Il Fatto quotidiano spiega oggi che due modifiche – introdotte dal decreto Crescita – toccano l’Isee corrente, alternativo all’ordinario, che serve ad aggiornare redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi a fronte di un peggioramento o miglioramento delle condizioni economiche del nucleo familiare che causano una rilevante variazioni del reddito, come la perdita del posto di lavoro.

D’ORA IN AVANTI,per beneficiare dell’Isee corrente è sufficiente che si verifichi uno solo di questi requisiti: la variazione della situazione reddituale superiore al 25%; la fine o la riduzione del lavoro; l’interruzione di un lavoro nella pubblica amministrazione. Finora, invece, la riduzione o la cessazione dell’attività lavorativa doveva coesistere con la variazione del 25% della situazione reddituale. Le modifiche servono a non penalizzare quelle famiglie in cui un componente resta senza impiego, ma il reddito complessivo non cala di oltre un quarto del totale.

Un esempio per capire meglio: se un componente di una famiglia finisce in cassa integrazione, ma il reddito complessivo non cala di oltre il 25%, si può comunque richiedere l’Is ee corrente. Cambiano anche i tempi di validità del modello la cui durata viene estesa da due a sei mesi dal momento della presentazione della Dsu (vale a dire la dichiarazione sostitutiva unica che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a ottenere l’Isee), a meno che si verifichino ulteriori variazioni nel frattempo.

l’Isee è destinato comunque a subire modifiche. Durante il Conte 1, le senatrici 5 Stelle Tiziana Drago e Nunzia Catalfo (attuale ministro del Lavoro) hanno presentato una proposta di riforma dell’Isee –stampata solo in questi giorni – per “potenziare le agevolazioni fiscali “, aumentando prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali per le famiglie numerose, che attualmente “risultano svantaggiate, a parità di reddito, rispetto ai single e alle coppie senza figli a doppia carriera”.

