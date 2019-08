La lettera di Bersani sul governo PD-M5S

Pierluigi Bersani ha inviato una lettera a Repubblica in cui parla del possibile patto PD-M5S per un governo:

Caro direttore,

c’è chi mi chiede perché me ne stia zitto mentre tutti parlano. Sostanzialmente per non ripetermi. I 5 Stelle sono stati e sono certamente un problema per la sinistra. Un problema che comporta un’iniziativa politica combattiva e intelligente e un qualche ripensamento del profilo politico e programmatico della sinistra. Un problema dunque, ma non il problema. Ormai da anni il problema per la sinistra e per l’Italia è l’insorgere di una destra nuova, egemonica e regressiva. Purtroppo sinistra e centrosinistra (dico soggetti politici e costruttori dell’opinione) non hanno aperto gli occhi per tempo. Purtroppo si è preferito figurarsi un’alternativa generica e fallace fra responsabili e populisti. Purtroppo si è lasciata largamente incustodita la nuova questione sociale. La nuova destra si è così ritrovata su una strada larga e agevole. Così penso io, per il passato. E adesso?