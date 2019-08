Il viceministro leghista vuole la pace con il M5S

Keep calm and Durigon. Il viceministro al Lavoro della Lega Claudio Durigon esce allo scoperto con Repubblica e punta sulla pace con il MoVimento 5 Stelle. Dopo Gian Marco Centinaio, si tratta del secondo big di governo che immagina una pax grillina per chiudere la crisi:

Cosa sta succedendo? Ci state ripensando?

«Le decisioni spettano al segretario. La situazione è precipitata da dopo le elezioni Europee però, altrimenti per quasi un anno le cose avevano funzionato. Questo lo ha riconosciuto anche Salvini, che erano state fatte delle cose e bene». E poi la Lega ha preso il 34 per cento e questo ha rotto gli equilibri.

«No, il punto è che Salvini ha chiesto più volte nei mesi scorsi, facendo costantemente appelli agli alleati, di smetterla con gli attacchi personali. Poi aggiungendo che bisognava cambiare passo, dire dei sì. E i 5 Stelle non hanno mai ascoltato davvero, gli attacchi sono continuati. Mi stupisce quindi che qualcuno si sia stupito di quanto detto e fatto da Salvini, erano cose che ripeteva da tempo».

Ma adesso, a questo punto, cosa vorreste?

«Vediamo cosa succede, penso che sicuramente il voto sarebbe la massima espressione della volontà popolare. Oppure si trovano altre strade, nella vita politica succede di tutto». Quindi magari tornate con Luigi Di Maio? «Ripeto, non sono decisioni che spettano a me. Di sicuro mi pare impervia la strada di una alleanza tra Pd e M5S».

