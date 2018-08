Tutta la storia del figlio di Foa nello staff di Salvini

Ieri abbiamo parlato di Leonardo Foa, figlio di Marcello Foa, che ha trovato un posto nello staff di Matteo Salvini al ministero dell’Interno mentre il padre è stato proposto come presidente della RAI. Leonardo Foa è in forza nella squadra che si occupa sui social della Lega e del suo leader per una società, Sistemaintranet.com, che fa capo ai più stretti collaboratori del ministro degli Interni, Luca Morisi e Andrea Paganella. Oggi La Stampa ci racconta anche qualcos’altro riguardo la vicenda:

Anche per i cinque stelle, che con Luigi Di Maio annunciavano un’azienda finalmente «liberata da raccomandati e parassiti», nessun problema per Foa jr.«Sul figlio di Foa nello staff di Salvini non ci vedo alcun conflitto di interesse – afferma Alessio Villarosa, sottosegretario M5s all’Economia – perché nessuno mi spiega il rischio insito in questa situazione. Perché Marcello Foa non sarebbe indipendente?».

Nulla scuote il Ministro, neppure le rivelazioni dell’Espresso su una sorta di conflitto di interessi in casa Foa. Una notizia che alimenta le critiche e che secondo Fnsi e Usigrai inficia l’autonomia del consigliere e che dunque dovrebbe dimettersi. A chi punta l’indice poco importano le informazioni che vengono lanciate in soccorso di padre e figlio dal Viminale. Leonardo è un bel ragazzo e un giovane laureato, con master e uso di tre lingue, ha studiato comunicazione social, segnatamente di Salvini, nell’ambito del progetto di tesi e dunque per questo ha cominciato a lavorare per il Leader della Lega.

Il Fatto invece racconta della grande attenzione riservata da Leonardo Foa alla propaganda salviniana: