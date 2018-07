La meravigliosa maglietta con cui l’assessore Lemmetti si è presentato a un incontro

Ieri il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e l’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti hanno incontrato il rappresentante speciale di Londra preso l’Unione Europea, Jeremy Browne. La pagina Facebook di Roma Capitale ci regala un meraviglioso scatto dei tre in cui spicca per la maglietta di …And justice for all dei Metallica con cui si è presentato il livornese Lemmetti.

Lemmetti è un amante delle magliette “curiose”: in questa immagine lo vediamo mentre cita la Bibbia come nel film Pulp Fiction: “Il cammino dell’uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.”

Qui invece lo vediamo con la maglietta “Vi stacaho sur petto”, il cui significato è meglio non tradurre.