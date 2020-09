L’aggressione subita da un candidato della Lega al consiglio comunale di Valenza aveva fatto indignare tutti e la solidarietà era stata bipartisan. Ma i carabinieri hanno scoperto che non è mai avvenuta e Lele Rachiele, 19 anni, è stato denunciato per simulazione di reato

L’aggressione subita ad opera di «un uomo di colore, alto circa un metro e ottanta» a un candidato della Lega al consiglio comunale di Valenza aveva fatto indignare tutti e la solidarietà era stata bipartisan, perché la vittima è costretta su una sedia a rotelle. Ma quella aggressione, hanno scoperto i carabinieri, non è mai avvenuta e Lele Rachiele, 19 anni, è stato denunciato per simulazione di reato.

«Aggredito da un uomo di colore»: ma il candidato leghista si era inventato tutto

Rachiele era salito sul palco insieme a Matteo Salvini in piazza Gramsci il 3 settembre scorso davanti a una platea di 500 persone a sostegno del candidato sindaco leghista Maurizio Oddone, e aveva vissuto il suo momento di celebrità: era stato il più applaudito. Evidentemente non gli bastava. E così il 7 settembre si inventa la finta aggressione, che finisce con tutti i dettagli sul sito Valenzanews. La dinamica raccontata dall’aggredito parlava di una sua visita al cimitero alla tomba della nonna intorno alle 18 e di un’aggressione ad opera di un uomo di colore altro circa un metro e ottanta che aveva cercato di strappargli il borsello. Le sue grida d’aiuto erano state udite solo da un giovane che «aveva affrontato il balordo mettendolo in fuga».

Il sospetto è che il diciannovenne candidato e e il suo “salvatore” abbiano inventato tutto per fini elettorali. Intanto oggi il candidato sindaco ha detto che «Lele è dispiaciuto». Giorni fa era stato pubblicato sulla pagina Facebook di Rachiele un post, però senza link, “qui il video dell’aggressione a Lele”. Non esisteva l’aggressione, non poteva certamente esserci un video.