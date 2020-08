Leghisti, PD e Forza Italia: chi ha “confessato” di aver preso il bonus 600 euro

Per Gianluca Forcolin (anche vicegovernatore e assessore), Alessandro Montagnoli e Riccardo Barbisan la carriera politica subisce un brusco stop, se definitivo o no si vedrà. Non saranno ricandidati, il loro nome sulle liste in competizione il 20 e 21 settembre non ci sarà

Oggi il Corriere della Sera mette in fila i consiglieri regionali che hanno “confessato” di aver preso il bonus 600 euro per le Partite IVA. Intanto sui tre consiglieri regionali veneti della Lega è calata la scure. Per Gianluca Forcolin (anche vicegovernatore e assessore), Alessandro Montagnoli e Riccardo Barbisan la carriera politica subisce un brusco stop, se definitivo o no si vedrà. Non saranno ricandidati, il loro nome sulle liste in competizione il 20 e 21 settembre non ci sarà. «Hanno fatto una grandissima sciocchezza» ha commentato lapidario Lorenzo Fontana, ex ministro ma soprattutto commissario della Lega in Veneto. E intanto ne spunta un altro in Piemonte: dopo quello di Matteo Gagliasso, fedelissimo del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, ieri è emerso il nome di Matteo Leone, scrive oggi il Corriere:

Entrambi liberi professionisti, hanno incassato i bonus di marzo e aprile (600 euro l’uno), ma assicurano di aver già restituito i soldi. Ma da Torino rimbalza anche il nome del primo consigliere regionale Pd coinvolto. È Diego Sarno, già assessore a Nichelino, social media manager, che ha spiegato di avere incassato i bonus per un errore della sua compagna (che gli tiene la contabilità) che ha sottovalutato.