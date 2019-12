Le Sardine con duemila libri contro Salvini a Ferrara

Oggi pomeriggio alle ore 16 a Ferrara le Sardine hanno riempito Largo Castello in occasione dell’evento della Lega con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni. Il Capitano e la candidata governatrice dell’Emilia Romagna erano in piazza municipale e l’happening è stato lanciato venerdì in modo che le sardine non potessero organizzare e pubblicizzare un flash mob di risposta. Ciò nonostante la piazza delle Sardine si è riempita lo stesso.

Ormai quando vedi una piazza piena di #Sardine capisci che in città c’è Salvini. #Ferrara pic.twitter.com/HL5bNlugc8 — Sebastiano Messina (@sebmes) December 9, 2019

Salvini e la Borgonzoni erano in piazza municipale.

A Ferrara, un mare di gente per la nostra candidata Lucia #Borgonzoni e Matteo Salvini.

Altro che sardine, qui si parla di vita reale.#BorgonzoniPresidente pic.twitter.com/toMR9cl0zk — Noi con Salvini (@Noiconsalvini) December 9, 2019

Queste invece erano le sardine in Largo Castello, ciascuna con un libro:

Tenendosene ben lontano, Salvini ha voluto comunque commentare: La ‘catena umana’ con i libri organizzata dalle sardine? “Evviva. Oggi ho incontrato molti imprenditori che dal prossimo governatore dell’Emilia Romagna aspettano risposte concrete sulle strade, sulle ferrovie, sui punti nascita, sulla burocrazia. Noi stiamo girando in lungo e in largo l’Emilia Romagna per proporre soluzioni. E poi, leggere fa sempre bene…”.

