Le Sardine a San Giovanni cantano Bella Ciao: «Siamo 100mila»

“Siamo più di 100.000, abbiamo riempito piazza San Giovanni. E da domani ci confronteremo su ciò che sarà”. Lo dice al termine della manifestazione della Sardine a Piazza San Giovanni Valerio Renzoni, uno degli organizzatore romani dell’evento. “Domani inizia una nuova fase. Ci sarà un momento in cui ci siederemo e ci guarderemo negli occhi, per confrontarci su ciò che è stato e su ciò che sarà”. “E’ stata – prosegue Renzoni – una piazza colorata, solidale, aperta. La partecipazione dei giovani è stata straordinaria. Migliaia di studenti, universitari, giovani lavoratori a dimostrazione che tra le nuove generazioni c’è voglia di cambiare le cose, c’è passione per la cosa pubblica e la politica”. Secondo la Questura sono invece 35mila le persone scese oggi in piazza San Giovanni, centro della Sardine , per la manifestazione delle Sardine.

“Nel nostro ruolo (di coordinatori dei vari gruppi, ndr) abbiamo un superorecchio su ciò che succede in tutta Italia, arrivano critiche e suggerimenti. Quelli elencati dal palco non sono punti strettamente politici, a parte il decreto sicurezza, che comunque ha anche una chiave stilistica. Non scriviamo noi il nuovo decreto sicurezza, ma facciamo capire che quello attuale non è stato scritto pensando solo alla sicurezza ma molto anche al consenso elettorale”, ha detto invece il leader Mattia Santori.

