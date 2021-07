Le manifestazioni in Francia contro il green pass obbligatorio | VIDEO

La storia si ripete. Un tempo si manifestava contro le restrizioni e i lockdown per contenere l’emergenza sanitaria, oggi si scende in piazza per protestare contro l’estensione dell’utilizzo del Green pass e l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. È accaduto con le proteste in Francia dove centinaia di persone sono scese in piazza e in strada dopo l’annuncio fatto nei giorni scorsi dal presidente Emmanuel Macron.

Proteste in Francia contro il green pass per accedere ai locali

Le grida sono le stesse che abbiamo imparato a conoscere, in questo lungo anno e mezzo (abbondante) di pandemia, in Italia. C’è che parla di “dittatura” e chi chiede “libertà”. Queste sono le immagini che arrivano dalla prefettura dell’Alta Savoia (ad Annecy), dopo che i manifestanti hanno forzato il cancello e sono riusciti a varcare la soglia del cortile davanti al palazzo.

Les manifestants contre le pass sanitaire envahissent les jardins de la Préfecture de Haute-Savoie à #Annecy après avoir forcé le portail d’entrée. (@EspeisseMarie) #14juillet #Manif14juillet #VaccinObligatoire pic.twitter.com/jl6Q4l7tkp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 14, 2021

Anche per le vie di Parigi si è svolto un lungo corteo di protesta contro la decisione di Macron di estendere l’utilizzo del Green Pass non solo per gli spostamenti (interni ed esterni), ma anche per l’accesso a diversi locali. Una decisione che si è andata a sommare con la mossa di rendere obbligatorio (come in Italia accade già da diversi mesi) il vaccino per il personale sanitario.

🇫🇷 FLASH – Des centaines de personnes scandent “À bas la dictature” dans les rues de #Paris. Des appels à manifester circulaient sur les réseaux sociaux depuis l’allocution d’Emmanuel #Macron. (@ybouziar pour Mediavenir)#14Juillet #Manif14juillet pic.twitter.com/eh4t0trydy — Mediavenir (@Mediavenir) July 14, 2021

E non sono mancati momenti di tensione durante le proteste in Francia, con una manifestazione non autorizzata verso Piazza della Repubblica.

Top story: @ybouziar: ‘Plusieurs milliers de personnes se dirigent vers la Place de la République à #Paris en scandant “Liberté”. Les manifestants s’opposent au #PassSanitaire et à la #VaccinationObligatoire.#Paris #1… pic.twitter.com/piEGnogA9w, see more https://t.co/C4Tob8n9Zj — Evidence based Medicine (@DrNancyMalik) July 14, 2021

Secondo quanto riportato da AdnKronos, le proteste in Francia sono state diffuse su tutto il territorio. La polizia transalpina ha parlato di 1200 persone a Montpellier, mille a Marsiglia, 800 ad Annecy, 720 a Rouen, 1400 a Lione e altrettanti a Nantes.

(foto e video: da profilo Twitter Anonyme Citoyen)