Alluvione Marche, le pessime parole del capogruppo FdI Ciccioli: "Le vittime? Al posto sbagliato nel momento sbagliato" | VIDEO

L’alluvione che lo scorso 15 settembre ha devastato le Marche uccidendo 12 persone (una è ancora dispersa) ha lasciato una ferita indelebile nel nostro Paese. Anche per questo motivo, nel commentare la tragedia ci si aspetterebbe sempre una certa sensibilità, specie nei confronti delle persone che non ce l’hanno fatta e delle loro famiglie. Un’accortezza, questa, che è evidentemente mancata al capogruppo di FdI in consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, il quale si è reso protagonista di un discorso che ha fatto storcere il naso a molti durante l’assemblea straordinaria dedicata proprio al disastro naturale.

Nello specifico, l’esponente di FdI ha dichiarato: “Ho ricostruito le vicende delle vittime. A Casine di Ostra è deceduto un anziano 80enne. I famigliari, che abitano al piano di sopra, erano andati a chiamarlo, ma lui aveva risposto che sarebbe rimasto a casa sua e così non è salito. Dopo un po’ l’acqua ha esondato in maniera drammatica e l’uomo ha perso la vita. Anche per quanto riguarda la mamma farmacista che purtroppo ha perso il bambino (Mattia Luconi, ndr): la donna era uscita insieme a una collega, ma poi per motivi diversi si sono divise. Una si è fermata a fare una commissione mentre l’altra si è trovata al momento sbagliato nel posto sbagliato: una cosa terribile, ma è come quando uno passa nel luogo dell’esplosione”.

Il Modello Marche.

Qui è dove Carlo Ciccioli (Fdi) dice che chi è morto durante l’alluvione di Senigallia, in fondo, se l’è andata a cercare. pic.twitter.com/6StCmoY1iO — mario di vito (@oiramdivito) October 11, 2022

I consiglieri del Pd lasciano l’Aula dopo l’intervento di Carlo Ciccioli. E lui risponde

Quanto affermato da Carlo Ciccioli ha fatto infervorare (e non poco) i consiglieri regionali del Partito Democratico che, dopo il suo intervento, hanno abbandanato l’aula indignati dichiarando: “Quella di Ciccioli è stata un’offesa gratuita alle vittime dell’alluvione del 15 settembre, una vergognosa ricostruzione dei fatti, in cui gli unici responsabili sembrano essere le vittime stesse, colpevoli, a suo dire, di essersi trovate al posto sbagliato nel momento sbagliato. Nessuna presa di responsabilità invece di fronte alle mancanze della giunta su cui sta indagando la magistratura – hanno aggiunto i dem – Se davvero, come circola voce ormai da diversi giorni, Ciccioli fosse in procinto di entrare in giunta come assessore, saremmo di fronte a una decisione semplicemente indegna per il buon nome della Regione. Invitiamo il presidente Acquaroli a riflettere bene prima di fare una scelta così avventata”.

A seguito delle critiche dell’opposizione, il capogruppo di FdI Ciccioli si è così “giustificato” nel tentativo di precisare il senso del suo intervento: “Ho solo descritto una serie imprevedibile di tragici eventi per esprimere cordoglio e per ricordare una ad una le vittime”.