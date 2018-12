Le mura crollate a San Lorenzo

Una parte delle mura di San Lorenzo è crollata ieri notte a Roma. A venire giù è stata una parte del muro perimetrale di Villa Mercede, il parco pubblico comunale, sul lato di via dei Marrucini. Tonnellate di pietre e mattoni precipitano da un’altezza di 8-10 metri sul marciapiede e colpiscono 7 auto parcheggiate sulla strada. Quello che è venuto giù è lo strato superficiale del muraglione per una larghezza di 30 metri. I vigili del fuoco hanno cominciato a rimuovere una a una tutte le pietre. Dopo un’ora gli operatori erano ancora al lavoro. Sul momento è sembrato escluso il coinvolgimento di persone.

Il lungo tratto di muro ha ceduto di schianto sollevando una nuvola di polvere e provocando un grande boato, per cause ancora da accertare. Il crollo si è sviluppato in due fasi. Prima è venuto giù lo strato esterne, poi anche la cancellata sovrastante. Decine di vigili del fuoco hanno scavato con mani e pale, mentre altri con l’autoscala hanno raggiunto il giardino terrazzato per mettere in sicurezza l’area e scongiurare nuovi cedimenti. Per precauzione i vigili hanno provveduto a far spostare tutti i veicoli parcheggiati sulla strada lato villa dove si temono nuovi crolli della parete che si estende tra via Tiburtina e via De Lollis.

Leggi sull’argomento: I sei grillini che stanno già con Berlusconi