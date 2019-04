Laura Ravetto e il fuorionda di quel figlio di p… di Macron

Striscia la Notizia ha mostrato ieri un fuorionda che mostra Laura Ravetto di Forza Italia e Nicola Fratojanni di Sinistra Italiana a colloquio durante una pausa della trasmissione Mattino Cinque.

Il filmato con l’insulto a Macron è stato scovato e mandato in onda ieri sera da Striscia la Notizia. Nello stesso video, peraltro, la forzista afferma di essere d’accordo con Fratoianni nella critica al governo italiano per la gestione dei soccorsi ai migranti in mare e insieme parlano delle carte false sui soccorsi, ma quando la trasmissione riprende non ripete in pubblico le stesse considerazioni pronunciate in privato.

Ma Ravetto dice anche qualcosa in più parlando del presidente francese. E lo definisce “Quel figlio di puttana di Macron“, anche se a telecamere spente dice che la Guardia Costiera libica fa il doppio gioco, trasformandosi da guardiana a trafficante. Quando invece la trasmissone è in onda, la Ravetto finge di non essere d’accordo con Fratojanni. Poi sbotta: “Bene. Che facciamo? Facciamo da soli visto che quel figlio di puttana di Macron chiude le frontiere? Visto che quel figlio di puttana di Macron mi dice che non vuole la ridistribuzione dei profughi?”.

