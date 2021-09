L’accusa di plagio di Sgarbi a Benigni: “Hai copiato, Pinocchio”

“Non c’è che dire: Benigni è stato e continua ad essere un grande «Pinocchio»…”, chiude il critico d’arte. Con la mano ben più leggera di quanto non fosse lecito aspettarsi, visto il suo frizzantino carattere che abbiamo imparato a conoscere negli anni.

La dedica di Benigni alla moglie ora alla mostra del cinema di Venezia:

“conosco un solo modo di misurare il tempo: con te e senza di te”

Piango molto. — Antonella G. (@PocoFirstLady) September 1, 2021

Nonostante le tante critiche mosse, il discorso di Benigni ha come sempre catturato l’attenzione di gran parte del paese. Il social non l’ha ancora dimenticato, da giorni è infatti nei trend di twitter.

L’opinione pubblica l’ha un po’ punzecchiato, vero, ma in tantissimi hanno trovato le parole spese per Nicoletta Braschi molto romantiche e soprattutto genuine. Sebbene tutte siano state prese in prestito dai grandi della letteratura italiana, vedi Dante e Petrarca, e internazionale come Borges. Certo, come dice Sgarbi, a Benigni sembra davvero essere rimato un chè di Pinocchio.