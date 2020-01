La strana coincidenza dei risultati RAI che aiutano Salvini

Ieri notte in molti lo hanno notato e oggi Gianluca Roselli sul Fatto mette il dito sulla piaga: Matteo Salvini si è presentato a parlare con i giornalisti dopo i risultati di proiezioni ed exit poll della RAI che davano come ancora aperta la partita in Emilia-Romagna. Così ha potuto presentarsi davanti alle telecamere non per ammettere la sconfitta ma per dire che era ancora tutto in gioco. Una stranissima coincidenza di interessi, spiega oggi il quotidiano di Travaglio:

Nella serata elettorale di domenica, però, c’è stata una mezz’ora in cui la partita è sembrata riaprirsi, diventando quasi un testa a testa. Accade poco prima di mezzanotte. Siamo nel salotto tv di Bruno Vespa, che sta conducendo un Porta a Porta speciale elezioni, con i sondaggi curati dalla triade Antonio Noto, Fabrizio Masia e Nicola Piepoli. In studio però c’è solo Noto, che alle 23.40 dà i suoi exit poll: 48-52 per Bonaccini, 43-47 per Borgonzoni. Simili a quelli delle altre trasmissioni. La sorpresa arriva poco dopo, alle 23.56, quando Noto legge le prime proiezioni. “È un campione poco attendibile, ma sono dati reali…”, premette il sondaggista. Bonaccini è al 48,2% e Borgonzoni al 45,9. Solo 2,3 punti di differenza. Gli ospiti in studio sbiancano per la sorpresa: “Vuoi vedere che gli exit poll hanno toppato?”.

Nel frattempo, nella Maratona Mentana su La 7, i dati di Swg continuano a confermare un ampio divario in favore di Bonaccini. Lo stesso Mentana vede i dati di Vespa e commenta: “Vedo che altri programmi stanno dando una forbice più stretta, ma noi ci fidiamo dei nostri sondaggisti…”.

Per Raiuno nei minuti che seguono la mezzanotte la partita in Emilia è apertissima. Ed è in quel momento che, a sorpresa, a mezzanotte e un quarto, Matteo Salvini si presenta davanti ai giornalisti, prendendo tutti in contropiede. “Sono entrato di nascosto per fregare Vespa e Mentana…”, esordisce, mentre l’inviata di Porta a Porta, Vittoriana Abate, corre a mettergli il microfono davanti. E sarà sui numeri dati da Raiuno che Salvini parlerà non proprio da sconfitto, ma da uno che in Emilia forse se la può ancora giocare. “Avere una partita aperta con un distacco del 2,3% è per me una grande emozione, per la prima volta da 70 anni quella regione è diventata contendibile…” , dice il leader della Lega. Che poi aggiunge: “Se vincerò in Emilia sarò felice, se perderò sarò contento lo stesso e lavorerò il doppio… ”. Non ci crede nemmeno lui, ma l’importante è la sua narrazione.

Che ragazzo fortunato, vero?

