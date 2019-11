La Spagna al voto e gli ultimi sondaggi

Oggi la Spagna va al voto per la quarta volta in quattro anni dopo il fallimento dell’ultima legislatura a causa dell’incapacità di trovare un accordo tra Partito Socialista e Podemos e anche dopo il voto europeo che aveva consacrato la leadership di Sanchez. Spiega il Corriere:

I numeri dati dai sondaggi (cioè la scelta degli elettori) sembrano non poter aiutare. Il Psoe è dato sotto il 30%, il Pp sopra il 20, Vox attorno al 13, tutti gli altri sotto. Troppa frammentazione e nessuna idea comune. Il risultato sono le uova lanciate ieri a Barcellona da centinaia di ragazzi incappucciati contro la polizia schierata in difesa dei seggi elettorali e dei palazzi più simbolici. Tutti gli agenti catalani sono mobilitati per proteggere il voto e in aiuto sono arrivati oltre duemila poliziotti dal resto del Paese. Invece di discutere al Congresso, si mostrano i muscoli. Da lunedì gli indipendentisti annunciano tre giorni di caos generale. Gli unionisti sono pronti a rispondere con la loro nuova rappresentanza al Congresso. E sarà ancora muro contro muro.

La strada del leader socialista è stretta:

Sánchez ha scelto di rischiare la poltrona con queste elezioni anticipate per non chiedere voti a catalani e baschi che servivano a completare la maggioranza di sinistra con Podemos. Non voleva essere ricattabile sull’amnistia per gli indipendentisti catalani condannati o sul referendum di autodeterminazione. Rischia però di trovarsi con un Parlamento ancora più ferocemente «spagnolista» pronto a dargli del traditore al minimo cedimento verso Barcellona. Punta a un monocolore socialista con l’astensione di Pp e Ciudadanos, ma sarebbe solo un modo per rimandare la soluzione del problema.