Ieri ha tenuto banco sui social il rifiuto della giornalista Rula Jebreal a partecipare alla trasmissione Propaganda Live perché unica ospite donna. Ieri sera Diego Bianchi le ha risposto

La risposta di Diego Bianchi di Propaganda Live a Rula Jebreal

“Rula Jebreal non conosce Propaganda Live”. Zoro ha spiegato in apertura di trasmissione che Propaganda Live ama parlare delle notizie, cercare le notizie e spiegare le notizie, ma molto meno essere la notizia. Diego Bianchi spiega di amare, e di usare, sempre meno i social dove tutti commettono errori, anche loro. E spiega come vengono annunciati sui social gli ospiti che interverranno. Ma non solo. Spiega anche qual è il criterio: non il sesso ma la competenza. “Siamo diventati noi la notizia e questo ci sorprende. Avevamo deciso di raccontare quelli che sta succedendo tra Israele e Palestina con un’ospite, la giornalista Rula Jebreal. Non la conosco, ci siamo parlati ieri sera ed eravamo molto contenti di avere la sua competenza in trasmissione. Il venerdì mattina utilizziamo i social per comunicare quali sono gli ospiti della puntata. Noi inseriamo un po’ tutti quanti. Qual è l’errore? Inserire l’ospite, in questo caso Rula Jebreal, insieme ad un elenco e a parti del cast che si compone con dinamiche casuali. Morale della favola, Rula Jebreal ha visto questo post stamattina e si è trovata unica donna tra 7 uomini. Per coerenza ha scelto di non venire, Rula Jebreal non conosce la nostra trasmissione altrimenti saprebbe che questo programma, tra tante difficoltà e tanti errori, ha vinto il Diversity Award”

Per questo era stata scelta proprio Rula Jebreal per parlare del conflitto tra Israele e Palestina che in questi giorni sta facendo morti e feriti. “Chiamiamo una persona in trasmissione perché è competente, non per il sesso. Chiudo dicendo che l’episodio è spiacevole perché avevamo chiamato Rula Jebreal non in quanto donna. Ci sembrava la persona migliore, per storia e competenze, per intervenire. Mi dispiace, qui saremo tutti uomini e non ci sarà nessuno a parlare di Palestina con quell’approccio che avremmo voluto condividere”.Propaganda Live ha come ospiti fisse Francesca Schianchi e Constanze Reuscher. In tanti sui social hanno fatto notare che in altre occasioni la giornalista ha partecipato a trasmissioni in cui era l’unica ospite donna, come ad esempio a Piazzapulita