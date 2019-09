Una ragazza di 40 anni che si firma Anonima Milanese ha inviato oggi una lettera molto curiosa al Corriere della Sera, nella quale si lamenta di non riuscire a trovare uomini single in Lombardia:

Uomini single, ho alcune domande per voi: dove passate il vostro tempo libero?Quali interessi avete? Mi confermate che fate altro, oltre che stare a spippolare sulle App di dating comodamente seduti sul divano? Sono una ragazza di 40 anni (preferisco ragazza a donna), vivo a Milano e sono single. E lo sono non perché la singletudine sia una figata e mi piaccia passare l’esistenza da sola, in bilico fra una vita spericolata e periodi da eremita. Allora, perché? In tanti hanno provato a psicoanalizzarmi: «Hai aspettative troppo alte, non ti va mai bene nessuno, cerchi il Principe Azzurro». Tutto e niente di quanto mi dicono è vero! La realtà è che sono single perché non si è realizzato l’incontro perfetto.

Mi riferisco proprio al fatto che due persone non si siano incontrate. La storia della mia vita è: io piaccio a uno, a me piace un altro e, a sua volta, a quello che piace a me piace un’altra ancora (con la quale poi, immancabilmente, si fidanza). Quindi sono single non per scelta mia (o almeno non del tutto) e, come me, immagino ci siano tantissime ragazze che sarebbero anche felicemente accoppiate, se il destino glielo permettesse. Sicuramente hanno avuto storie diverse ma, se il risultato è lo stesso, siamo accomunate da qualcosa.