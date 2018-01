La metro A ferma per guasto a un treno

Sevizio interrotto sulla Metro A di Roma per un guasto ad un treno. Lo comunica, via twitter, InfoAtac. “Interruzione a causa di un treno guasto sulla tratta Furio Camillo-Colli Albani – si legge in un tweet poco prima delle 17 – Tecnici sul posto per ripristino treno guasto”.

Intanto dopo solo 6 mesi il presidente dell’Agenzia della mobilità Walter Tortorella si è dimesso da amministratore delegato ed è in procinto di lasciare nei prossimi giorni anche la presidenza della società capitolina.

Edit: E’ ripreso poco dopo le 17 il servizio sulla Metro A di Roma, interrotto per un guasto ad un treno. ”Treno guasto fermo tra stazioni Furio Camillo e Colli Albani ripristinato e in viaggio verso il deposito – si legge in un tweet di InfoAtac – La circolazione riprende gradualmente e con forti rallentamenti”.

