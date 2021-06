La maggior parte dei No vax vota Lega e Fratelli d’Italia

Sarà un caso? La maggior parte dei No vax, se oggi dovessero recarsi alle urne per le elezioni, darebbe il loro voto o a Matteo Salvini o a Giorgia Meloni. Lo dice il sondaggio elaborato da Demos&Pi e illustrato da La Repubblica. Poco più di un elettore su cinque della Lega non vuol vaccinarsi, poco meno (sempre di un elettore su cinque) di Fratelli d’Italia, anche.

Cosa ci dice il sondaggio sui No vax di Demos&Pi

Vediamo insieme i numeri: il 22 per cento degli elettori di Salvini non si vaccineranno, il 20 per cento di loro sono infatti contrari alla vaccinazione obbligatoria. Con Giorgia Meloni sono un po’ meno quelli che non si faranno iniettare il vaccino (il 16%), ma crescono coloro che non lo renderebbero obbligatorio. Parlando sempre di centrodestra: calano drasticamente i numeri (e per fortuna) con Forza Italia. Il 9 per cento dei nostalgici di Berlusconi non andranno in un centro vaccinale, il 13 per cento di loro si dice contrario all’obbligatorietà del vaccino. Bene il 5 Stelle, con il 3 per cento che non si vaccinerà e l’11 per cento contrario alla vaccinazione obbligatoria. Scende ancora la percentuale dei No vax tra il Pd (solo l’1%), ma cresce il numero di chi è contro l’obbligo (sale al 7 per cento).

Ma non è tutto qui: perché oltre a questi numeri, ce ne è forse uno che fa più paura di tutti. Parliamo della percentuale di No vax in Italia (in generale, non suddivisi per fazioni politiche). Perché qui i numeri di Demos&pi preoccupano, e non poco: secondo il sondaggio 2 italiani su 10 in Italia appartengono alla categoria del No vax. E (purtroppo) si tratta di un valore che nei mesi non è cambiato. Anzi, è costante nel tempo. Che significa? Che chi non voleva vaccinarsi non ha cambiato idea. E questa è una sconfitta per tutti.