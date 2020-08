La Link Campus University passa a Mr. Cepu

La Stampa oggi fa sapere che la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di una delle più originali «creature» spuntate in Italia negli ultimi venti anni: università privata, ma anche crocevia di faccendieri di ogni fede.

Personaggio legato al centrodestra e a Berlusconi, ma senza mai mischiare didattica e politica, Polidori si presenta con un’idea di business diversa da quella che ha imperato sinora alla Link. E dunque si preannuncia qualcosa in più di un cambio di gestione: è anche la fine di un’epoca nella storia della politica italiana. Quella nella quale l’eterno e ramificato potere romano ha cercato di romanizzare i «barbari» a cinque stelle e loro sono stati al gioco, cercando canali nei quali pescare quel grumo di competenze necessarie per governare. Erano i primi sei mesi del 2018 e in quel tempo sull’appartata collinetta che si affaccia sul Cupolone di San Pietro sono andate in onda scene mai viste prima: in piena campagna elettorale l’outsider Luigi Di Maio si presentò alla Link e sul tema «L’Italia e la politica mondiale», pronunciò un discorso spiazzante, atlantista ed europeista. E qualche settimana dopo pescò proprio dalla Link le sue candidate ai ministeri chiave: Elisabetta Trenta per la Difesa, Paola Giannetakis per l’Interno, Emanuela Del Re per gli Esteri.