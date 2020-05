La curiosa relazione tra i casi di Coronavirus e l’audience tv

Il Fatto Quotidiano oggi pubblica un interessante grafico che mette insieme la curva dei malati di COVID-19 e quella degli ascolti che registra gli aumenti quotidiani rispetto alla media degli ultimi cinque anni. L’andamento è quasi identico. Le brutte notizie hanno provocato la ricerca di altre notizie. Lo Studio Frasi – che ha prodotto il grafico – ha messo a confronto l’andamento giornaliero dei casi positivi al Covid-19 con la crescita del pubblico televisivo rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Come si vede dal grafico, dopo il primo caso, gli ascolti tv sono inferiori alla media degli anni precedenti , ma crescono rapidamente seguendo i contagi e scendono con essi.

L’apertura di lunedì scorso ha allentato la tensione, ma si è presto rialzata con il persistere dei casi in Lombardia. La televisione generalista si è adattata in fretta alla pandemia. Non c’erano alternative. Il virus è un tiranno dei pensieri, come ha notato Claudio Magris. Si impone su tutto e su tutti. Il pubblico cercava di sapere, un po’ di svago, magari un po’di conforto. La televisione è tornata ai mestieri di un tempo: informare, intrattenere, persino insegnare con i programmi per gli studenti. E ha dato fondo alle teche. A volte alla fantasia, con il concerto del Primo Maggio del servizio pubblico Rai. Questo non significa che ha rinunciato alle pessime abitudini.