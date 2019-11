La chat di Whatsapp aperta tra Di Maio e Salvini

Francesco Verderami sul Corriere della Sera oggi racconta le paturnie del MoVimento 5 Stelle e la possibilità della riapertura a un’alleanza con Matteo Salvini, testimoniata dalla chat ancora aperta su Whatsapp tra il Capitano e Luigi Di Maio:

Se regge l’equilibrio,è perché (per ora) nel Movimento Di Maio non ha alternative, e anche perché (per ora) Di Maio non vede alternative. Tuttavia è evidente quale sarebbe la sua linea: basta mettere in sequenza la sparata contro il Mes, l’affondo contro Renzi sui fondi alla politica e il pressing per approvare la prescrizione. «Cerca pretesti», secondo i democratici. O, per dirla con il vicesegretario pd Orlando, perché «non ha più niente da perdere».

Insomma, il cuore porterebbe Di Maio da un’altra parte, al punto che la Meloni si è stufata dell’andazzo e l’ha messo in piazza: «Salvini dica chiaramente “mai con i grillini”». E Salvini candidamente ha risposto: «Mai con i grillini alleati del Pd». «Qual cosa è rimasto tra Luigi e Matteo», ammette un autorevole esponente 5 Stelle, e non è solo la chat di Whatsapp rimasta aperta. Stretto nella morsa del bipolarismo, Di Maio prova a resistere evocando la «terza via».