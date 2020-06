La candidatura di Ivan Scalfarotto in Puglia

Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto da ieri è ufficialmente il candidato governatore della Regione Puglia per Italia Viva, Azione e +Europa. La candidatura di Scalfarotto, spiega oggi Repubblica, dice che si sta creando un polo di partiti “liberal democratici” e che questo polo non è detto che vada in coalizione con il Pd e il centrosinistra.

Scalfarotto, ma così non fate il gioco degli avversari?

«La mia è una candidatura per la Puglia. Non sarebbe stato giusto costringere i pugliesi a dover scegliere tra tre populismi: quello antieuropeista della destra, quello di palazzo

impersonificato da Michele Emiliano. Quello della decrescita felice del Movimento 5 Stelle. La nostra coalizione è in campo per rappresentare il dinamismo e il talento dei pugliesi. Di quelli che sono rimasti e di chi, come me, è andato via e ora è pronto a ritornare per restituire quello che la nostra terra ci ha dato».

La Puglia, in questi anni, è stata la casa di quella “primavera pugliese” che ha conquistato l’Italia: il turismo, la cultura ma anche l’innovazione tecnologica.

«Penso ci sia una grande differenza tra i dieci anni di Nichi Vendola, che io considero un’ottima esperienza di governo. E questi cinque di Michele Emiliano. Lo stesso Emiliano non dice mai che la sua è una coalizione di centrosinistra. Perché non lo sono state le sue politiche: su Xylella, Tap, Ilva ha fatto il contrario dei nostri governi nazionali. La Puglia è una delle poche regioni che non ha ancora una legge elettorale che garantisca la parità di genere. O che non ha un assessore alla Sanità, perché tutto è nelle mani di Emiliano».

Che coalizione sarà la vostra?

«Italia Viva, +Europa e Azione sono forze politiche moderne, che hanno un’idea del Paese che si basa su fiducia e non sulla paura. Che vogliono affrontare la grande crisi con il coraggio e la speranza. Io ho una storia politica riconosciuta da tutti: diritti, internazionalizzazione, crescita sostenibile. Sono un convinto europeista. Penso che il futuro della Puglia sia nella filiera della vita, per citare Teresa Bellanova, che è l’agricoltura. E non certo nel voto di scambio: alle primarie per Emiliano ha votato un sindaco con simpatie di Forza Nuova, all’Acquedotto pugliese c’è l’ex sindaco di Forza Italia di Bari. Cosa c’entra la sinistra con tutto questo?».