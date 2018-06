La bufala di Giobbe Covatta “razzista”

Giobbe Covatta non ha mai detto “quando vedo sbarcare questi con ‘sti fisici, capisco che l’Europa non ha capito niente della situazione in Africa. Stiamo facendo ponti d’oro a gente che non lo merita, quando basterebbe investire una metà di ciò che si spende all’anno per sistemare questi trecentomila, per salvarne milioni in Africa. Ma capisco che certe realtà è meglio non vederle, soprattutto perché non fanno comodo agli interessi politici ed economici di nessuno”.

Queste parole gli sono state attribuite nel 2016 e tornano a ricicciare periodicamente, specialmente quando qualcuno vuole fare qualche like su Facebook. Ma non sono vere, tanto che lo stesso Covatta ha fatto un video nel luglio del 2016 per smentirle.

Nel video Covatta dice che Internet è una cosa meravigliosa, “ma se scrivi una cazzata rimane sempre una cazzata. Le dichiarazioni sono state usate da siti da cui mi sento molto distante in maniera strumentale e vorrei sapere chi è stato il primo per querelarlo e per aprire un dibattito con un cretino del genere per sapere quale meccanismo mentale muova queste persone. Non ho mai detto quelle frasi sull’immigrazione”.