La bufala del principe Carlo che guarisce dal Coronavirus con l’omeopatia

Mentre Boiron sconsiglia di usare i suoi prodotti per il Coronavirus SARS-COV-2, la fregnaccia del giorno è che il principe Carlo, malato di COVID-19, sia guarito grazie all’omeopatia e ad Ayurveda. Stavolta però non è una bufala di fabbricazione italiana ma indiana. Il sito Timenownes cita infatti il ministro Shripad Naik, il quale sostiene che Carlo sia stato curato da un resort olistico con sede a Bangalore: “Ho ricevuto una telefonata dal dottor Isaac Mathai, che gestisce il resort Ayurveda SOUKYA a Bengalore. Mi ha detto che il suo trattamento del Principe Carlo attraverso l’Ayurveda e l’omeopatia ha avuto successo”, ha detto Naik.

Naturalmente non è vero nulla. Come scrive l’Hindustan Times, un portavoce del principe del Galles ha spiegato al giornale che Carlo ha seguito le terapie del National Health Service (NHS) nel Regno Unito e nient’altro.

A quanto pare il sito web del dottor Mathai aveva pubblicato nell’homepage proprio un messaggio del principe Carlo in cui si parlava della terapia. Ora però sul sito non c’è più nulla. Nel frattempo però il sito italiano che aveva riportato la bufala ha un altro bell’articolo in homepage: quello che vorrebbe la medicina tradizionale cinese “efficace” contro il Coronavirus.

